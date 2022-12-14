Первоклассник из Томска запутался в пледе и попал в реанимацию в тяжелом состоянии

В Томске врачи борются за жизни 8-летнего ребенка, который был госпитализирован после того, как неудачно закутался в плед. Первоклассник попал в реанимацию в тяжелом состоянии, сейчас он находится в коме. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 13 декабря. Родители мальчика отправились в магазин, а его на время оставили с несовершеннолетним братом. Когда взрослые вернулись домой, то обнаружили сына в пледе, который висел на шведской стенке. Мальчик запутался в покрывале, которое обмоталось вокруг шеи и придушило его. Родители предполагают, что ребенок самостоятельно пытался укутаться в плед, пока он висел на перекладине.

Супруги вызвали бригаду скорой помощи, а в это время мужчина попытался реанимировать сына своими силами. Первоклассник начал дышать. Ребенка доставили в больницу, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и ввели в медикаментозную кому.

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