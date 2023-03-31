В Бурятии мужчина из ревности заживо сжег бывшую жену и ее отца-инвалида

В Бурятии 30 марта в собственном доме заживо сгорели пожилой мужчина и его взрослая дочь. Полиции удалось установить личность главного подозреваемого в поджоге. О подробностях разбирательства стало известно РЕН ТВ.

Погибшие проживали вместе в одноэтажном деревянном доме. Женщина уже однажды была замужем, но развелась и начала новые отношения, а за папой она присматривала, так как он был инвалидом. По версии следствия, семья могла погибнуть как раз от руки бывшего мужа россиянки. Он пришел к экс-супруге и узнал, что после расставания с ним она начала встречаться с другим. Тогда ревность поглотила мужчину, и он решил отомстить.

По предварительной информации, 30-летний житель Бурятии настолько страдал, что решил жестоко расправиться с бывшей возлюбленной. Он подпер входную дверь, чтобы его жертвы не могли вырваться, и поджог одежду, висевшую в коридоре. Приехавшие на место преступления сотрудники правоохранительных органов обнаружили в сгоревшем доме два трупа. Сожитель погибшей женщины смог выбраться через окно.

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