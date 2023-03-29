Разговаривал с мумией: мужчина 13 лет смотрел телевизор с трупом своей матери

Житель Польши не смог справиться со смертью матери: он раскопал труп и 13 лет смотрел с ним телевизор у себя дома. Об этом сообщается на сайте Газета.Ru со ссылкой на издание Daily Mail.

Отмечается, что 76-летний мужчина держал мумифицированный труп матери в «идеальном состоянии». Он разговаривал с покойной родственницей во время просмотра телевизора. Местные жители говорят, что пенсионер является отшельником и избегает общения с людьми.

Мумию обнаружили во время визита зятя пенсионера. Он заметил, что дедушка ведет себя странно и решил вызвать медицинскую бригаду скорой помощи. Врачи зашли в дом поляка и обнаружили труп, который лежал на диване.

«Согласно ДНК, труп принадлежит матери Мариана, которая умерла в 2010 году», — отмечается в сообщении.

Житель Польши был задержан. Органы правопорядка предъявили ему обвинение в осквернении трупа. Тело его матери перезахоронили.

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