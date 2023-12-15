В московской квартире обнаружили мумию дочери известного авиаконструктора, об этом пишет mk.ru.

О смерти дочери советского авиаконструктора Кирилла Курьянского стало известно 14 декабря. Уточняется, что 70-летняя Елена жила в квартире на Кудринской площади одна. С ней раз в три месяца связывался брат. Однако когда мужчине не удалось дозвониться в очередной раз — он забил тревогу.

В итоге опасения о самом худшем подтвердились — когда спасатели вскрыли квартиру, они обнаружили мумифицированное тело пенсионерки. Предварительная причина смерти — остановка сердца.

Кирилл Курьянский — авиационный инженер, лауреат Государственной премии СССР. Он работал с советским авиаконструктором Павлом Сухим, начиная с 1934 года.

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