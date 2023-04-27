Соседи учуяли запах: мумии мамы и сына нашли в московской квартире

Соседи одного из домов на Краснодонской улице в Москве учуяли подозрительный запах, который исходил из одной квартиры. Была подана соответствующая жалоба. Находка потрясла многих. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

На жалобу откликнулись сотрудники МЧС. Они вскрыли входную дверь и обнаружили внутри двухкомнатной квартиры тело 50-летнего мужчины. Он лежал на полу, а неподалеку от него на кровати лежала его умершая мать.

По предварительной версии, мать и сын умерли более месяца назад, их тела уже успели мумифицироваться. Скоро будут проводиться специальные проверки для установки причины смерти обоих людей.

Ранее мы писали о том, как в Челябинске тиктокер избил пенсионерку на улице и спокойно пошел дальше. Данный инцидент попал на видео. На допросе он рассказал, что является блогером и сделал это ради лайков. На ролике видно, как он задел бабушку плечом, а потом ударил в лицо. После этого он нанес еще несколько ударов. В результате пенсионерка упала. Злоумышленник оставил лежать ее на дороге.

Сотрудники медицинской службы прибыли на место происшествия и оказали необходимую помощь. Медики зафиксировали множественные гематомы и перелом пальца.