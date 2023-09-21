В Мордовии произошло массовое отравление студентов газом в медицинском колледже

В городе Краснослободск в Мордовии 17 студентов отравились газом. Это случилось в результате утечки на газовой системе при проведении работ.

Подробности сообщил Telegram-канал 112.

По информации источника, учащиеся попали в газовое облако. Пострадавшим от 16 до 18 лет.

Всем им потребовалась госпитализация. Пять человек и вовсе оказались в реанимации. У остальных слабая форма отравления – им оказывается помощь.

Telegram-канал Mash сообщил о 23 пострадавших. Источник рассказал, что находящиеся в реанимации студенты в состоянии средней тяжести.

В сообщении говорится, что жители города чувствовали запах сероводорода перед массовым отравлением студентов.

Telegram-канал SHOT узнал, что причиной отравления студентов стал избыток одоранта в газовой системе. Речь идет о веществе, которое используется в качестве примеси.

Накануне в Балашихе произошел взрыв газа в многоэтажном доме. Выяснилось, что накануне жильцы чувствовали запах газа и обращались в службы.