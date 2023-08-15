В момент взрыва в Махачкале рядом с АЗС находилась юная невеста: свадьба была на носу

На данный момент известно, что из-за взрыва на АЗС в Махачкале погибло 35 человек. Корреспонденты mk.ru не перестают узнавать о новых жертвах. Например, они выяснили, что в результате трагедии ушла из жизни юная невеста. Ее свадьба должна была состояться 6 сентября.

«У меня погибли моя тетя Айшат Мусиева и ее дочка Сапият. Айшат было около 49-50 лет, а Сапият – 19. Они очень хорошие были, веселые», – поделился с журналистами родственник жертв трагедии.

Дядя источника тоже пострадал от взрыва: сейчас он находится в реанимации.

Корреспондентам также сообщили о еще одной смерти. Погибла девушка из Сулака Эсинбике. В начале сентября она должна была идти под венец.

«Она оказалась в этот момент возле этого ада... Родственники сказали, что она ехала из города Махачкала к себе домой, в Сулак», – передает родственница погибшей.

Ранее мы писали, что владельцем взорвавшейся АЗС оказался судимый бизнесмен Ибрагим Щамхалов. В 2016 году его привлекли за незаконную предпринимательскую деятельность. Он продавал сжиженный газ без специального разрешения.