В Михайловском театре проходят обыски по делу о растрате денег. Об этом сообщает Telegram-канал 78.ru.

Силовики приехали в Михайловский театр для проведения обысков, рассказали журналисты. Предварительно, это связано с делом о растрате денег на ремонт театра.

Напомним, худруком Михайловского театра является Владимир Кехман. Ранее он занимал должность директора, но в 2015 году он ушел с поста в связи с назначением на место генерального директора Новосибирского театра оперы и балета.

Владимира Кехмана обвиняют в растрате бюджетных средств во время ремонта МХАТа им. Чехова. По данным журналистов, сумма госконтрактов на эти цели превысила 2 миллиарда рублей, однако ремонт так и не был завершен.

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