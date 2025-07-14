Брата и отца блогера Subo задержали по обвинению в неуплате налогов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Правоохранители провели обыски в квартирах родственников разыскиваемого блогера Субхана Мамедова, известного под псевдонимом Subo. Известно, что полицейские задержали отца пранкера и его брата, который также занимается блогерством.

Подозреваемым в неуплате налогов избрали разные меры пресечения: отцу — подписку о невыезде, а брату — домашний арест.

Согласно версии следствия, родственники помогали Мамедову отмывать деньги, принимая на свои счета доходы с его блога. По закону блогер должен был открыть ИП и перечислять налоги с прибыли, но не делал этого.

Сам Subo сейчас находится не в России — в начале 2025 года его лишили гражданства РФ.

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