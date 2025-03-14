В Миассе убившая ребенка наркотиками мать после похорон отправилась за закладкой

Многодетная мать, убившая двухлетнего сына наркотиками, после похорон ребенка отправилась за закладкой. Известно также, что женщина употребляла запрещенные вещества даже в здании сада, который посещал малолетний.

Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на знакомых и соседей семьи.

Они рассказали, что 31-летняя женщина и ее второй 32-летний муж давно употребляют наркотики. Первый супруг был наркоманом – так она пристрастилась к запрещенным веществам. От этого страдали четверо детей, часто они оставались одни. Соседи помогали вещами, отдавали еду.

«Они с мужем регулярно уходили за наркотиками и пропадали. Дети голодали, всегда ходили оборванные, грязные», - рассказала знакомая семьи.

Бабушка со стороны матери пыталась помогать, но пенсионерке было тяжело тянуть столько детей. Она отправляла дочь в лечебницу, но та сбегала. Многодетная мать почти всегда была в состоянии наркотического опьянения, употребляла даже в саду, когда приходила забирать сына.

«Воспитатели это замечали и ребенка не отдавали. Звонили бабушке, ждали, пока она придет за внуком», — поделилась собеседница.

Об умершем двухлетнем мальчике вспоминают как общительном, любвеобильном. В день его смерти мать сначала позвонила в сад и сообщила, что они проспали.

«Где-то через 10 минут Катя снова позвонила и сказала, что они больше в детский сад ходить не будут, потому что Саша умер. Когда полиция приехала к ним домой, ребеночек был одет в уличный зимний комбинезон, хотя врачи констатировали, что смерть наступила в 3 часа ночи», - сообщила другая знакомая семьи.

Напомним, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Подробнее о происшествии читайте здесь.