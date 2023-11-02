В метро Москвы плакальщицы-аферистки натирали глаза мазью для вымогания денег

В московском метро задержали профессиональных плакальщиц, которые обманом вымогали у людей деньги. Для эффекта слез они натирали глаза мазью, а после подходили к пассажирам и просили у них помощи для того, чтобы купить билет домой. Об этом сообщает mk.ru.

Как стало известно, всего было поймано пять аферисток. Все они «работали» на Кольцевой линии. Они ходили с сумками и багажом для достоверности своей версии и жаловались, что им не хватает денег для того, чтобы уехать к родным. Также они обещали людям, что вышлют потом все долги переводом.

Контролировали женщин двое мужчин. В течение суток плакальщицы могли совершать до двадцати мошенничеств. Заработок – примерно от трех до шести тысяч рублей.

После задержания аферисток поместили под стражу. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

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