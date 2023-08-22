В метро безбилетник напал на другого пассажира из-за замечания

Пассажир московского метро распылил содержимое перцового баллончика в лицо мужчине за замечание, что тот едет без билета. Все произошло на станции метро «Аннино». Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

По данным ведомства, два брата хотели воспользоваться общественным транспортом бесплатно. Они проскочили через турникет за пассажирами. Мужчина сделал им замечание и получил содержимое перцового баллончика в лицо.

Теперь 24-летнему злоумышленнику грозит уголовная ответственность по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Отмечается, что по ней предусмотрено наказание – два года заключения.

Напомним, что ранее другой мужчина сломал турникет на станции метро «Курская». Он тоже хотел бесплатно прокатиться и попытался проникнуть на платформу за другим пассажиром.

Ранее мы писали о том, как в Москве 31-летняя женщина разбила ногой турникет в метро после ссоры с молодым человеком. Инцидент произошел 19 июля на станции метро «Проспект Мира». Сама гражданка объясняет свои действия плохим настроением после ссоры с возлюбленным. Она хотела как можно быстрее выйти на улицу, чтобы успокоиться. На эмоциях женщина ударила ногой по стеклянной створке турникета и разбила его.