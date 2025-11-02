В Мексике мэр города погиб во время празднования Дня мертвых: известно, что произошло

В Мексике мэра города Уруапана Карлоса Мансо застрелили во время празднования Дня мертвых. Ему было 40 лет.

Преступление произошло, когда политик вышел на сцену, чтобы выступить с речью перед собравшимися горожанами. В этот момент раздались выстрелы и Мансо упал.

Градоначальника экстренно госпитализировали. Врачи извлекли из его тела шесть пуль, однако из-за тяжелых ранений Мансо скончался, сообщает The New York Times.

Известно, что нападение на мэра совершили трое мужчин, двоих удалось задержать, еще один оказал сопротивление и скончался.

За месяц до убийства Карлос Мансо жаловался на угрозы и опасался за свою жизнь. По предварительным данным, его гибель связана с одной из криминальных группировок Мексики.

Градоначальник неоднократно призывал к ужесточению политики в отношении преступности и просил президента Клаудию Шейнбаум оказать дополнительную помощь в борьбе с наркоторговцами* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность)

