Годовалый ребенок едва не погиб, нацепив на голову пластиковый стульчик

Трагедии удалось избежать только при помощи МЧС.

Почти невероятная история приключилась в городе Новороссийске. В местную Службу спасения в панике позвонила молодая женщина.

Она сообщила, что ее 6-летний сын надел на голову детский стульчик от горшка. И снять интимный предмет своими силами не удается.

Всякий, кто пытался разломать пластиковую мебель, знает: она очень прочная, а ее осколки – очень острые, и способны нанести травму не только ребенку, но и взрослому.

Прибывший наряд МЧС-ников освободил юного пленника от стульчика при помощи специальных инструментов.

Остается узнать, прошел ли этот стул все необходимые ГОСТы и СанПиНы на детскую мебель?

Или в аналогичную западню могут попасть все 11 миллионов российских дошкольников?