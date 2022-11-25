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СТРОГО 18+
23:22, 25 ноября 2022
1 мин.

Годовалый ребенок едва не погиб, нацепив на голову пластиковый стульчик

Годовалый ребенок едва не погиб, нацепив на голову пластиковый стульчик

Трагедии удалось избежать только при помощи МЧС.

Почти невероятная история приключилась в городе Новороссийске. В местную Службу спасения в панике позвонила молодая женщина.

Она сообщила, что ее 6-летний сын надел на голову детский стульчик от горшка. И снять интимный предмет своими силами не удается.

Всякий, кто пытался разломать пластиковую мебель, знает: она очень прочная, а ее осколки – очень острые, и способны нанести травму не только ребенку, но и взрослому.

Прибывший наряд МЧС-ников освободил юного пленника от стульчика при помощи специальных инструментов.

Остается узнать, прошел ли этот стул все необходимые ГОСТы и СанПиНы на детскую мебель?

Или в аналогичную западню могут попасть все 11 миллионов российских дошкольников?

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