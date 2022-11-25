23:22, 25 ноября 2022
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Годовалый ребенок едва не погиб, нацепив на голову пластиковый стульчик
Трагедии удалось избежать только при помощи МЧС.
Почти невероятная история приключилась в городе Новороссийске. В местную Службу спасения в панике позвонила молодая женщина.
Она сообщила, что ее 6-летний сын надел на голову детский стульчик от горшка. И снять интимный предмет своими силами не удается.
Всякий, кто пытался разломать пластиковую мебель, знает: она очень прочная, а ее осколки – очень острые, и способны нанести травму не только ребенку, но и взрослому.
Прибывший наряд МЧС-ников освободил юного пленника от стульчика при помощи специальных инструментов.
Остается узнать, прошел ли этот стул все необходимые ГОСТы и СанПиНы на детскую мебель?
Или в аналогичную западню могут попасть все 11 миллионов российских дошкольников?
Источник фото:https://ru.freepik.com
Источник:https://kuban.aif.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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