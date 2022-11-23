В Мексике разъяренная толпа оттаскала за волосы туристку, станцевавшую на ступенях священной пирамиды майя

В Сети появились кадры жестокой расправы над девушкой в Мексике. Туристка забралась на ступени пирамиды Кукулькана, уцелевшей среди руин древнего города майя Чичен-Ица, и станцевала на них. После этого охранник спустил ее и отдал на растерзание толпы.

На видео, которое опубликовали очевидцы события, видно, что нарушительница медленно спускалась по ступеням, явно не желая встречаться с людьми внизу. Толпа недовольно гудела и возмущалась. После того, как девушка, наконец-то, оказалась у подножья, на нее «налетели» свидетели инцидента. Туристку оттаскали за волосы и несколько раз облили водой.

К слову, пирамида, на которой девушка устроила свой перфоманс, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. На нее запрещено подниматься, а за нарушение грозит штраф.

Напомним, что в России тоже предусмотрено наказание за осквернение памятников и оскорбление чувств верующих. Недавно жителя Санкт-Петербурга оштрафовали на 80 тысяч рублей за фотографию с обнаженными ягодицами на фоне храма Спаса на Крови в историческом центре города.