Показал ягодицы на фоне храма: блогеру из Петербурга выписали серьезный штраф

Житель Санкт-Петербурга должен заплатить штраф в 80 тысяч рублей по статье об оскорблении чувств верующих. Блогер позировал с обнаженными ягодицами на фоне храма Спаса на Крови в историческом центре города.

Инцидент произошел в 2021 году. По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, молодой человек, которому на тот момент еще не было 18 лет, устроил вместе с 15-летним приятелем фотосессию на фоне храма. Он снял штаны и встал задом, а его друг встал в анфас и показал гениталии. Блогер опубликовал кадры в соцсетях.

Суд счел, что демонстрацией голых ягодиц на фоне культового сооружения парень совершил глумление и выразил неуважение к обществу из хулиганских побуждений. Подсудимый признал вину. Дело слушалось в особом порядке – без исследования доказательств.

Ранее мы писали, что в Москве задержали блогера Юлию Максимовскую, которая пыталась пройти в ресторан с ножом. Восемнадцатилетняя хулиганка была вооружена не только колющим предметом, но и запасом отборных матерных выражений.