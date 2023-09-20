В медицинской маске и строительных перчатках: неизвестный напал на двух девочек возле школы

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который напал на двух девочек возле школы в Рязани. Незнакомец скрыл свое лицо за медицинской маской, передает Telegram-канал RZN LIFE.

Нападению возле учебного учреждения подверглись ученицы 7 и 8 классов. Мужчина набросился на девочек и стал их душить. Очевидцам удалось отбить школьниц, а злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Известно, что в момент нападения мужчина был одет в зеленый бомбер, темно-синие джинсы, строительные перчатки и черные ботинки. Лицо незнакомца закрывала медицинская маска. На вид злоумышленник среднего роста и среднего телосложения.

В настоящий момент мужчину разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Информацию о злоумышленнике просят передавать в дежурную часть ОМВД по Октябрьскому району.

Ранее в Воронежской области незнакомый мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку на улице. Кроме того, он отобрал у несовершеннолетней телефон.