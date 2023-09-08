Бил и душил: школьницу жестоко изнасиловали на улице и оставили без телефона

В Воронежской области неизвестный напал на 15-летнюю школьницу с электрошокером, изнасиловал ее, а потом забрал у нее телефон. Мужчину объявили в розыск. Есть вероятность, что от его рук пострадала не одна девушка. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Злоумышленник набросился на свою жертву, пока та возвращалась домой из магазина по дороге в частном секторе. Мужчина ударил девушку электрошокером, после чего она, испугавшись, побежала от него, но случайно упала. Извращенец смог догнать школьницу. Он насиловал ее, бил и душил, в результате чего девушка потеряла сознание.

В конце мужчина забрал у жертвы мобильный телефон и ушел в неизвестном направлении. Девочка очнулась и еле дошла до дома. Мать пострадавшей обратилась за помощью к полицейским. Против мужчины возбудили уголовные дела за изнасилование и разбой.

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