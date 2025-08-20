В МЧС Киргизии не подтвердили смерть застрявшей на пике Победы россиянки

Начальник пресс-службы МЧС Киргизии Адил Чаргынов не подтвердил смерть российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей со сломанной ногой на пике Победы.

Чаргынов пояснил, что ни у кого нет конкретной информации о состоянии Натальи Наговициной. На помощь к женщине вышла спасательная группа, но до нее доберутся только 24−25 числа.

«Сказать однозначно, что она погибла или жива, никто не может», — приводит слова спасателя РЕН ТВ.

По его словам, россиянка находится в лагере на высоте 4 тыс. километров. Добраться в более короткий срок туда невозможно.

Наталья сломала ногу на спуске 12 августа. Два иностранных альпиниста доставили женщине спальный мешок, горелку, газовый баллон и немного еды, но эвакуация сорвалась из-за непогоды.

Напомним, ранее сообщалось, что Наталья лежит в спальном мешке в месте, где температура опустилась до -23 градусов. Предварительно, она могла погибнуть.