Не подает признаков жизни: почему застрявшую в горах Киргизии россиянку не могут спасти

Российская альпинистка Наталья, которая находилась со сломанной ногой на высоте семи тысяч метров на пике Победы, предположительно, погибла. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, 47-летняя женщина больше не подает признаков жизни.

По данным источника, температура в месте, где она лежит в спальном мешке, сейчас составляет -23 градуса. Спасательная операция сопряжена с огромными трудностями. Спасатели выдвинулись к месту происхождения только во вторник, и их подъем «может занять до 5–6 дней».

Отмечается, что из-за ландшафта местности тяжело спустить человека. Ситуацию осложняет тот факт, что часть спасателей получили травмы и не смогут помочь. С каждым днем условия ухудшаются: завтра ожидается -26 градусов и снег. От точки, где лежит застрявшая, идет длинный гребень. Даже если бы погода была идеальной, потребовалось бы несколько дней, чтобы спустить ее.

Несколько лет назад в этом же месте погиб альпинист Михаил Ишутин — его тело до сих пор не эвакуировано.

Ранее мы писали о том, что итальянский альпинист погиб, спасая застрявшую на пике Победы россиянку.