В машине была мать: известны новые подробности похищения 13-летней тюменки

Появились новые подробности похищения 13-летней школьницы ради замужества в Тюменской области. За ней приехал из другого города 15-летний парень вместе со своей матерью.

Девочка села к незнакомцу возле школы в поселке Княжево. За рулем машины был взрослый мужчина. В салоне находился 15-летний парень и его мама. Они — цыгане из Волгограда, рассказал 72.ru источник, знакомый с ситуацией.

В Волгограде девочка собиралась выйти замуж — она была не против брака, объясняет источник. Родная сестра школьницы знала, что та общается с парнем.

Похищенная девочка находится в Саратовской области. Домой к родителям ее доставят в начале недели.

Как пояснил тюменский барон Геннадий Виноградов, молдавские цыгане к похищению не причастны. Девочку везли в регион, где живут русские цыгане и влахи.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетняя познакомилась в соцсетях с неким мужчиной, и у них завязалось общение. Девочка якобы говорила знакомым, что ее могут «увезти». При этом после исчезновения родители не сразу обратились в полицию.