В Мариуполе сын нанес матери не менее 60 ударов ножом и выбросил тело в кусты

В Мариуполе мужчина нанес почти 60 ударов ножом своей матери. После содеянного он выбросил ее тело в кусты. Об это пишет Lenta.Ru.

Как рассказали изданию в управлении Следственного комитета России, преступление было совершенно 30 июля, а на следующий день в ведомство поступило сообщение о найденном в придорожных кустах изрезанном трупе женщины.

По предварительным данным, между матерью и сыном произошла ссора по поводу злоупотребления мужчиной алкоголем. В результате конфликта он схватился за нож и нанес родительнице не менее 60 ударов. Потерпевшая была ранена в грудь, голову и другие части тела. От полученных травм она скончалась.

Убив мать, мариуполец решил избавиться от тела. Он перетащил его в кусты недалеко от дома. Hа подозреваемого вышли по горячим следам. Он сознался в нападении, его заключили под стражу.

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