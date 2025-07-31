Из-за потерявшегося в воде кольца: мужчина устроил резню на Колтушском озере

Правоохранители разыскивают подозреваемого в резне на Колтушском озере в Ленобласти. Мужчина убил одного отдыхающего и тяжело ранил второго, после чего скрылся в неизвестном направлении, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

По информации журналистов, спор между посетителями пляжа возник из-за кольца. Двое мужчин столкнулись в воде, и у одного из них потерялось украшение. Хозяин ювелирного изделия попросил у незнакомца поискать его вместе, но столкнулся с агрессией. Отдыхающий схватился за нож и ударил им оппонента. Затем он вонзил его в приятеля жертвы.

После совершения преступления злоумышленник скрылся вместе со своей компаний. Первый мужчина, которого ударили ножом, скончался, а второй находится сейчас под присмотром врачей.

Ранее сообщалось, что в Евпатории 22-летний субкультурщик зарезал мужчину. Спор между ними возник из-за внешнего вида.