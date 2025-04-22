В Мариуполе белый тигр растерзал сотрудника зоопарка во время кормления

В Мариуполе на работе погиб сотрудник зоопарка. Его растерзал белый тигр. Об этом сообщает СК по ДНР.

По информации источника, днем 22 апреля мужчина вошел в вольер к хищнику, чтобы покормить его. Но стоило сотруднику зоопарка оказаться на территории тигра, как он на него сразу накинулся. Отмечается, что россиянин получил травмы несовместимые с жизнью и скончался.

Telegram-канал Mash выяснил, что мужчина не убедился в том, что животное заперто. Тигр обглодал ему лицо.

На данный момент проводится процессуальная проверка по факту причинения смерти по неосторожности. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет вынесено решение.

Напомним, что в начале апреля умер сотрудник Московского зоопарка. Сообщалось, что мужчину укусила аспидовая змея, когда он пытался ее покормить. После нападения ему пытались оказать помощь, но яд проник в кровь, и у него остановилось сердце.

Ранее в Красноярске школьник неожиданно скончался на перемене после урока. По словам его одноклассников, он не жаловался на самочувствие перед тем, как потерял сознание.