Российский школьник загадочно умер во время перемены: подробности

В Красноярске внезапно скончался 12-летний школьник. Мальчик потерял сознание во время перемены. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, подросток не жаловался на проблемы со здоровьем. За пять минут до обморока он не говорил о том, что плохо себя чувствует. Школьник вышел с урока «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и вдруг упал.

Педагоги сразу же вызвали медиков. Однако спасти ученика уже не удалось. Он умер. Одноклассники мальчика рассказали, что незадолго до обморока он играл с друзьями.

Предварительно, никаких хронических заболеваний у школьника не было. Также во время осмотра тела не было обнаружено никаких травм.

Точная причина смерти подростка будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства загадочной кончины расследует ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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