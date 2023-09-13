В Марий Эл ребенок покончил с собой после ссоры с братом из-за немытой посуды

В Марий Эл 12-летний мальчик поссорился с братом и после этого покончил с собой. Конфликт произошел из-за немытой посуды. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

По информации источника, шестиклассник, проживавший в поселке Морки вместе с семьей, поругался с братом, так как не хотел наводить дома порядок. Не желая подчиняться и стоять у мойки, мальчик ударил оппонента палкой, за что получил от него пощечину. Неожиданный ответ вызвал у школьника слезы, и успокоить его не смог даже родственник, который попытался загладить вину.

В какой-то момент брат мальчика отошел, а когда вернулся, он уже не дышал. Родители, узнав о произошедшем, попытались откачать ребенка, но у них ничего не вышло. Врачи скорой помощи тоже не смогли реанимировать несовершеннолетнего.

После случившегося региональное управление СК начало проверку. Удалось установить, что семья умершего считается неблагополучной. Его мать уже штрафовали за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее в центре Москвы обнаружили тело 10-летней девочки. Что именно с ней произошло, пока неизвестно. Однако характер травм указывает либо на суицид, либо на несчастный случай.