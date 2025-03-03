В Махачкале на мать с малышом на руках упала ледяная глыба

В Махачкале на мать с ребенком на руках упала ледяная глыба. Женщину госпитализировали, у нее черепно-мозговая травма и раны головы.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

Судя по опубликованным кадрам, удар ледяной глыбы пришелся на женщину, идущую с ребенком на руках. Малыша отбросило – в теплом комбинезоне ребенок упал на асфальт лицом вверх. На помощь пришли двое мужчин – один из них поднял малыша. Женщине вызвали скорую.

Как сообщает Telegram-канал «Подъем», пострадавшая в стабильно тяжелом состоянии. Началось разбирательство, сейчас выясняют, кто не убрал наледь, рассказали в администрации города. Жизни ребенка ничто не угрожает.

Ранее юрист Ксения Корсукова сообщила сайту «Страсти», что делать, если упала сосулька. Она рекомендовала в первую очередь получить медицинское заключение о травмировании.