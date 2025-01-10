Неважно, царапина или травма головы: юрист рассказала, что делать и куда обращаться после падения сосульки

Большим подспорьем в ситуации с сосулькой будет и наличие свидетелей происшествия. Их показания могут сыграть важную роль. Если человеку оказали помощь прохожие, лучше всего попросить их оставить свой номер телефона.

Крупные города России сейчас буквально заполнены камерами видеонаблюдения. И сам момент падения сосульки может быть зафиксирован на видеозаписях. Их, по словам юриста, можно запросить у городских служб или собственников магазинов и организаций.

После того как человек получил медицинскую помощь, необходимо обратиться в полицию (при вызове скорой врачи сами передадут наряд в полицию). Неважно, царапина у пострадавшего или, допустим, ЧМТ, сотрудники полиции обязаны провести проверку по заявлению. В этом случае необходимо получить и сохранить талон о приеме и регистрации заявления в книге учета сообщений о происшествиях. Это доказательство обращения в полицию.

При тяжелых травмах вполне возможно и возбуждение уголовного дела в отношении виновных лиц за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Кто виноват?

За качественным и безопасным содержанием крыш домов и зданий отвечают собственники зданий или обслуживающие организации-обычно УК или ТСЖ. Причиненный вред подлежит возмещению в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

При обращении в полицию сотрудники правопорядка обязательно выявят лица и организации, которые несут ответственность за произошедшее. Не нужно самому разыскивать и выяснять причастных лиц. Это не всегда возможно сделать самостоятельно.

Если уголовное дело было все же возбуждено, то возмещение ущерба возможно в рамках гражданского иска в уголовном деле. То есть вопрос о компенсации будет решаться в суде вместе с вопросом об уголовной ответственности виновных.