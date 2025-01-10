Неважно, царапина или травма головы: юрист рассказала, что делать и куда обращаться после падения сосульки
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Ставшие уже регулярными перепады температуры на улице приводят к образованию опасных сосулек. Наледь в любой момент может рухнуть с крыши и стать причиной травмирования человека, или даже смерти. Однако в случившемся, по словам юриста Ксении Корсуковой, виновата не только погода, но и люди. Специалист по праву в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, что делать если вдруг на вас упала сосулька.
Куда идти в первую очередь?
Если человека не минула учесть попасть под рухнувшую сосульку, то стоит незамедлительно получить медицинское заключение о травмировании. Если пострадавший в сознании и отделался «парой синяков», то такой документ можно получить в любом травмпункте, заявила Корсукова. Если же травмы серьезнее, то необходимо вызвать скорую помощь. Медики зафиксируют все подробности получения травмы и направят в лечебное учреждение. Такой документ — обязательное условие, если человек хочет в дальнейшем получить компенсацию за лечение и наказать виновных.
Важно! Врач в травмпункте в справке должен точно указать все обстоятельства получения травмы: где и как произошло повреждение кожных покровов пострадавшего. Все, что касается лечения и оказания медицинской помощи, должно быть сохранено потерпевшим: справки, чеки на лекарства и лечение, заключения специалистов.
Ксения Корсукова
юрист
Большим подспорьем в ситуации с сосулькой будет и наличие свидетелей происшествия. Их показания могут сыграть важную роль. Если человеку оказали помощь прохожие, лучше всего попросить их оставить свой номер телефона.
Крупные города России сейчас буквально заполнены камерами видеонаблюдения. И сам момент падения сосульки может быть зафиксирован на видеозаписях. Их, по словам юриста, можно запросить у городских служб или собственников магазинов и организаций.
После того как человек получил медицинскую помощь, необходимо обратиться в полицию (при вызове скорой врачи сами передадут наряд в полицию). Неважно, царапина у пострадавшего или, допустим, ЧМТ, сотрудники полиции обязаны провести проверку по заявлению. В этом случае необходимо получить и сохранить талон о приеме и регистрации заявления в книге учета сообщений о происшествиях. Это доказательство обращения в полицию.
При тяжелых травмах вполне возможно и возбуждение уголовного дела в отношении виновных лиц за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
Кто виноват?
За качественным и безопасным содержанием крыш домов и зданий отвечают собственники зданий или обслуживающие организации-обычно УК или ТСЖ. Причиненный вред подлежит возмещению в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
При обращении в полицию сотрудники правопорядка обязательно выявят лица и организации, которые несут ответственность за произошедшее. Не нужно самому разыскивать и выяснять причастных лиц. Это не всегда возможно сделать самостоятельно.
Если уголовное дело было все же возбуждено, то возмещение ущерба возможно в рамках гражданского иска в уголовном деле. То есть вопрос о компенсации будет решаться в суде вместе с вопросом об уголовной ответственности виновных.
В другом случае, привлечь виновных в ответственности получится в рамках обычного судебного разбирательства. При наличии всех документов и доказательств на руках, велик шанс, что суд примет вашу сторону. Если человек не уверен в своих силах и правильности действий, за помощью в составлении исковых заявлений и других документов, всегда можно обратиться к юристам.
Ксения Корсукова
юрист