В Магнитогорске мужчину нашли в морге после празднования отпуска участника СВО

В Магнитогорске мужчина скончался после вечеринки друга, вернувшегося с СВО. Его нашли в местном морге. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, 14 февраля россиянин отправился на встречу к товарищу, который хотел отметить отпуск. Они посетили банный комплекс. Однако после этого житель Челябинской области оказался в морге. В медицинском заключении сказано, что он скончался в результате контакта с тупым замыканием.

Отметим, что на теле погибшего были обнаружены травматические отек и гематома. Его супруга, ставшая вдовой, уверена, что он умер из-за нападения собственных товарищей. Однако, по версии следствия, все было не так. Правоохранители предположили, что мужчина перебрал с алкоголем, и у него просто не выдержало сердце.

Известно, что после случившегося женщина написала заявление в прокуратуру и СК с просьбой разобраться в смерти мужа.

Ранее на Камчатке моряк убил не дождавшуюся его из рейса сожительницу. Его признали виновным и дали 15 лет колонии строгого режима.