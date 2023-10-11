Появились подробности смерти 22-летней девушки, тело которой нашли в карьере

Стали известны некоторые детали смерти 22-летней жительницы Екатеринбурга, тело которой нашли в затопленном карьере. Разбирательства все еще продолжаются, но, по предварительной информации, она могла утонуть сама. Об этом сообщил источник издания E1.ru.

Труп молодой девушки был обнаружен при помощи водолазов. За время пока ее искали, ткани успели разложиться. Однако внешних признаков насилия на теле обнаружено не было. На данный момент проводится гистологическая экспертиза.

«Пока основная версия, что она утонула и смерть не криминальная», - рассказал собеседник портала.

Напомним, что девушка пропала накануне дня рождения. Она должна была съехаться со своим молодым человеком, но он получил от нее довольно тревожное сообщение, в котором она просила у него прощения за потраченные на нее четыре года жизни. Затем екатеринбурженка перестала выходить на связь.

Нашли ее спустя несколько недель. Камеры зафиксировали, что в последний раз она была недалеко от поселка Шабровского. Именно там в затопленном карьере и находился ее труп.

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