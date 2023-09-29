В Магнитогорске мужчина полгода держал в плену женщину с ребенком

В Магнитогорске освободили из плена женщину с ребенком. Полгода уралец держал их взаперти и без связи. Об этом сообщает Ura.ru.

Как стало известно, с жертвой мужчина сожительствовал. Жильцы дома рассказывали, что не раз замечали за ним странное поведение. Он рисовал маркером на дверях подъезда, пачкал стены лифта фекалиями. Но около шести месяцев никто из соседей даже не подозревал, что он избивал свою женщину и взял ее вместе с ребенком в заложники.

После того, как стало известно о преступных действиях россиянина, по адресу выехали сотрудники МЧС. Они вызволили мать с сыном через окно. После всего произошедшего им потребовалась медицинская помощь. Информации же по поводу местонахождения самого злоумышленника на данный момент нет.

Ранее в Кемеровской области больной шизофренией устроил пыточную для брата и отца в погребе. По информации источников, мужчина никак не контролировал свое заболевание. Он игнорировал прием таблеток, проявлял чрезмерную агрессию, нередко запивал нейролептики энергетиками.