Устроил пыточную в погребе: шизофреник убил младшего брата и отца

В Кемеровской области мужчина, страдающий шизофренией, устроил пыточную для отца и брата в погребе. Злоумышленника уже задержали, следователи будут настаивать на его переводе из психбольницы в СИЗО. Об этом сообщает Life.ru.

41-летнему мужчине и его младшему брату от матери передалось серьезное психическое расстройство – шизофрения. 20 лет назад женщина проходила лечение. Однажды она ударила ножом сотрудницу больницы и с тех пор не покидала стен медучреждения.

Ее младший сын был довольно замкнутым человеком, а в юности даже терял память из-за сильного удара по голове. Поскольку брат его обижал, до смерти бабушки молодой человек жил у нее.

А вот второй ребенок в семье с самого детства проявлял чрезмерную агрессию, нападал на брата и других людей. По словам соседей, он пренебрежительно относился к своему здоровью. Мужчина не принимал назначенные врачами таблетки, но нередко запивал нейролептики энергетиками.

Около двух лет назад бабушка братьев ушла из жизни, и они переехали к отцу. Старший сын был недоволен этим решением и регулярно выгонял младшего брата на улицу, а через некоторое время и вовсе убил родственников во время пыток в погребе.

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