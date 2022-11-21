В сочинском магазине мужчина с ноги сломал нос жене после угрозы канцелярским ножом

Супружеская пара из Сочи устроила публичную ссору в строительном магазине, которая закончилась дракой и переломом носа женщины. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Кадры появились в Сети. По данным местных Telegram-каналов, пара пришла за покупками, но вдруг начала выяснять отношения. Это случилось якобы из-за сообщения в телефоне мужчины, которое увидела жена.

Во время словесной перепалки она схватила с прилавка канцелярский нож и замахнулась им в сторону супруга. В это время ее пытался удержать очевидец конфликта, а работник магазина забрал из ее рук опасный предмет. Вместо того чтобы попытаться уладить спор, возлюбленный россиянки что-то бросил в ее сторону, подбежал к ней и ударил ногой в голову.

Женщина в шоковом состоянии спряталась за сотрудника и закрыла лицо руками. А мужчина отошел за стеллажи и попытался вновь приблизиться к супруге. Посетители и сотрудники магазина встали на защиту женщины, у которой из носа текла кровь. Видео заканчивается на моменте, когда житель Сочи уходит из кадра, а его жене помогают прийти в себя.

СМИ пишут, что у нее диагностирован перелом носа. При этом женщина ушла из магазина с супругом и не стала обращаться в полицию.

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