Женщина с тремя детьми кинулась в канал после ссоры со свекровью

Трагедия случилась в Самаркандской области.

В результате ссоры между местной жительницей и её свекровью, первая, более не в силах терпеть обиды и оскорбления пожилой женщины, бросила в канал младшего из своих трёх детей.

Мгновением позже, крепко взяв за руки двоих сыновей постарше, обезумевшая девушка сама бросилась в воду с набережной вслед за младенцем.

Случайному прохожему чудом удалось вытащить несчастную на берег, а вместе с ней и одного мальчика.

Двух ребятишек спасти не удалось. Дети погибли.

Министр по делам семьи региона Рахмат Маматов выразил крайнее недовольство работой местных социальных служб, которые обязаны регулярно посещать проблемные семьи и оказывать им необходимую психологическую поддержку.

Также Маматов выступил с личным соболезнованием в адрес пострадавшей семьи.