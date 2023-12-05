В Магаданской области отправили в колонию подростков, столкнувших беременную девушку с моста

Два подростка из поселка Ола Магаданской области осуждены за покушение на убийство беременной девушки. Об этом сообщает региональное управление СУ СК РФ.

Летом этого года 17-летний юноша и 16-летняя девушка скинули с моста на реке Ола свою 18-летнюю знакомую. Подростки надеялись завладеть ее квартирой. При этом они знали, что россиянка беременна.

Подростки планировали инсценировать самоубийство и отправили с телефона знакомой смс подруге о том, что та якобы хочет свести счеты с жизнью. Однако им не удалось довести свой замысел до конца. Девушке помог выбраться из воды мужчина-строитель, который находился в это время на берегу.

В итоге вину подростков признал Ольский суд. Юношу приговорили к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима, а его напарницу — к четырем годам воспитательной колонии.

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