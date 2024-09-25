Приехала погостить: 13-летняя девочка забеременела от деда-педофила в российском городе

В Кемеровской области 57-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 13-летней внучки. Девочка сейчас находится на восьмом месяце беременности, сообщает Telegram-канал «Сапа».

По данным издания, 13-летняя девочка обратилась в больницу. Врачи были в шоке, узнав, что она находится на восьмом месяце беременности. Когда медики начали ее расспрашивать, выяснилось, что весной подросток гостила у бабушки с дедушкой. Однажды мужчина прилег рядом с ней и «что-то сделал».

Девочка воспитывается в многодетной семье. Из-за частых переездов родителей она сменила уже четыре школы. У подростка наблюдаются признаки ментального расстройства.

Подозреваемый мужчина был неоднократно судим. В конце 1980-х его приговорили к восьми годам колонии за изнасилование и кражу. В 2000-х после выхода из тюрьмы он был задержан за хулиганство. На данный момент деда задержали, он находится в СИЗО.

До этого клиентка студии массажа на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге пожаловалась на мастера по растяжке. Она обвинила мужчину в изнасиловании.