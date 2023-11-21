В Люберцах соцработница убила подчиненного и пыталась инсценировать нападение

В подмосковных Люберцах соцработница убила подчиненного в квартире пенсионера и пыталась выставить все так, что на мужчину напали неизвестные. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, женщина – индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по уходу за пожилыми и больными людьми. На нее работал сожитель, с которым она состояла в романтических отношениях. На протяжении шести лет мужчина заботился о пенсионере, в квартире которого по итогу лишился жизни.

В один из дней начальница пришла к подчиненному, когда он находился у подопечного, и устроила скандал. В ходе ссоры россиянка схватила кухонный нож и вонзила его прямо в возлюбленного. Он скончался на месте.

Сознаваться в преступлении бизнесвумен не собиралась. Вместо этого она обратилась в полицию и сообщила, что зашла в уже открытую квартиру и увидела труп, якобы на ее сожителя напали неизвестные. Хозяин же апартаментов ничего пояснить не мог, так как не осознавал происходящее. Однако скрыть убийство у женщины не получилось, и эксперты довольно быстро узнали правду о случившемся.

По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело. Соцработнице грозит до 15 лет колонии.

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