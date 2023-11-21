Очевидцы рассказали, как умер 12-летний мальчик на крыше электрички в Раменском

В Раменском погиб 12-летний школьник, решивший прокатиться на крыше электрички. Он схватился за токоприемник и получил смертельный удар. Очевидцы рассказали mk.ru, как все было на самом деле.

По словам свидетелей, на крыше вагона находились два мальчика. Когда одного поразил ток, второй отполз от того места и попытался оттащить друга. На тот момент поезд еще набирал скорость. Как отметил один из россиян, чувствовался отчетливый запах гари.

Внутрь вагона тело подростка перенесли только на следующей станции. На тот момент ребенок уже не дышал. Приехавшие на место ЧП медики уже ничего не смогли сделать. После случившегося всех пассажиров электрички пересадили на другой поезд. Сотрудник станции признался, что, к сожалению, дети нередко взбираются на крышу состава, и за всеми уследить не всегда получается.

К слову, погибший подросток был родом из Орехово-Зуевского городского округа. Раньше он уже был замечен за занятием «зацепингом». Также он состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

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