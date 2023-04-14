Потерял сознание и умер: 6-летний мальчик скончался на занятиях в подмосковном ТЦ

В Подмосковье 6-летний мальчик умер во время подготовительного занятия к школе. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, трагедия произошла в четверг, 13 апреля в селе Быково (Раменский городской округ). Ребенок находился в помещении торгового центра, где проводились курсы для подготовки к школе. Отец привез мальчика туда утром.

Сообщается, что неожиданно ребенку стало плохо, он потерял сознание. Его не удалось привести в чувство, мальчик скончался до приезда медиков. Сотрудники полиции начали выяснять другие обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали о том, как в больнице Камчатского края врачи поставили трехлетней пациентке неправильный диагноз. В результате ошибки девочка скончалась. Медики думали, что у ребенка аппендицит.

Обследование показало, что они перепутали его с другим серьезным заболеванием. Диагноз «аппендицит» так и не подтвердился. Позднее выявление заболевания и неквалифицированная помощь привели к тому, что в ночь с 10 на 11 апреля девочка умерла – у нее остановилось сердце. После трагедии возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Как написал Telegram-канал SHOT, на самом деле у девочки была инфекция мочеполовой системы.