В Люберцах под окнами многоэтажки нашли школьницу, которую раздражал звук швейной машинки

27 июня в Люберцах под окнами многоэтажки нашли школьницу, которую раздражал шум швейной машинки в квартире сверху. Ребенка удалось спасти.

Об этом сообщает mk.ru.

15-летняя школьница находилась дома вместе с 44-летней матерью. Отец был на работе. В последнее время девочка была расстроена из-за годовых оценок в школе, еще больше ее злил шум от промышленной швейной машинки соседки-инвалида сверху, которая зарабатывала шитьем.

Еще до этого соседи ругались с женщиной-швеей. Они даже купили ей звукоизоляционный ковер и договорились о работе в определенное время. Однако сделать удобный график на период летних каникул соседям не удалось.

При этом мать запретила девочке идти к соседке, родственники поругались. Спустя время школьницу нашли лежащей под окнами многоэтажки. Рядом с ней была скорая помощь.

Подростка госпитализировали с травмой позвоночника.

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