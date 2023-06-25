Двухлетний ребенок тиктокерши Арины Шальновой погиб после падения с 5 этажа

20-летняя тиктокерша Арина Шальнова стала популярной благодаря милым роликам с ее маленькой дочкой. На днях стало известно, что ребенок выпал с пятого этажа, удар смогла смягчить лишь растущая под окном яблоня. Врачи боролись за жизнь малышки, но она, не выйдя из комы, скончались.

Арина рассказывала, что у дочки при падении не пострадали внутренние органы и позвоночник, однако весь удар пришелся на голову. Врачи диагностировали перелом лобной кости и двух теменных зон, черепно-мозговую травму и отек мозга.

Состояние ребенка ухудшалось с каждым днем. Медики два раза спасали малыша, у которого останавливалось сердце.

Потеряв ребенка, блогерша винит себя в случившемся, хотя родственники ссылаются на несчастный случай.

«Теперь я не живу, а существую», — заключила Арина.

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