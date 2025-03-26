В Люберцах девочка попала в больницу после того, как ее уронила пьяная мать

В Люберцах девочка попала в больницу после того, как ее уронила мать. Ребенку три года, а мать в момент инцидента была пьяна.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

Происшествие случилось ночью 25 марта. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, также у девочки нашли ушибы и ссадины. Есть подозрение на сотрясение мозга.

Источник сообщил, что «травмы малышка получила, когда ее уронила мать».

Ранее сообщалось, что в Омской области мать сломала ребра 11-месячному сыну. Женщине не понравилось, что ребенок открыл дверцу печки и испачкался сажей.