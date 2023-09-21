В Ленобласти работник завода попал под душ из кислоты и получил химические ожоги

Работник лакокрасочного завода в Металлострое попал в больницу с химическими ожогами глаза и лица. Выяснилось, что он попал под душ из кислоты. Об этом сообщает издание Фонтанка.

Как стало известно, разливщик трудился на предприятии, но в один момент шланг неожиданно лопнул, и из него хлынула кислота. Мужчина как раз оказался рядом, поэтому серьезно пострадал.

После случившегося он обратился к медикам, и те зафиксировали химические ожоги на левом глазу, лице, шее и туловище. Пациенту была оказала необходимая помощь. На данный момент он находится в удовлетворительном состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов после аварии на заводе начали проверку.

Ранее появилась информация о еще одной жертве напитка «Мистер Сидр». В результате отравления погиб житель Курганской области. Почувствовал недомогание, мужчина обратился к врачам, и те настояли на госпитализации. Однако спасти его не удалось. Он скончался на следующий же день.

Напомним, что массовые отравления этиловым спиртом произошли в регионах России в начале лета 2023 года. Жертвами стали около 25-ти человек и еще 100 сильно пострадали.