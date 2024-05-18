В Луганске участника шоу «Давай поженимся» обвинили в убийстве 10-летней давности

В Луганске раскрыли убийство 10-летней давности — обвиняемый задержан. Об этом сообщает Telegram-канал Следком ЛНР.

Все произошло в августе 2014 года. Обвиняемый вместе со знакомым ехал в Краснодон. В пути одни обратились к прохожим, чтобы спросить дорогу. У одного из них были ценные вещи, и тогда фигурант дела и его спутник, угрожая оружием, посадили мужчин в машину и увезли в лесополосу в Луганске. Между ними произошел конфликт, и обвиняемый выстрелил в похищенного человека, спрятал тело и скрылся в неизвестном направлении.

Правоохранители задержали обвиняемого. Он проходит по двум статьям: об убийстве и похищении человека с применением оружия. Максимальное наказание, которое ему грозит, — это пожизненное лишение свободы.

После совершения преступления обвиняемый скрылся из ЛНР в неизвестном направлении. Правоохранителям тогда удалось установить его личность, но поймать его не смогли.

В результате мужчину задержали в Ростовской области, а после его перевезли в Луганск.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, обвиняемым оказался уроженец Ростовской области. В 2019 году он участвовал в шоу «Давай поженимся!», но невеста его не выбрала.

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