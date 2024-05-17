Плакал, пока она лежала в луже крови: в Петербурге парень забил до смерти вокалистку группы UNA

В Санкт-Петербурге 31-летний мужчин избил до смерти вокалистку группы UNA Анастасию Котову. Инцидент произошел в Колпино.

37-летняя Анастасия приехала вечером к своему бойфренду Артему. Во время романтического вечера они выпивали алкоголь, а к ночи начали ссориться. В итоге мужчина, не рассчитав силы, несколько раз ударил возлюбленную — она упала и перестала двигаться. Испугавшись, он позвонил в полицию. Приехавшие на место сотрудники застали певицу уже мертвой в луже крови — ее бойфренд в это время плакал рядом, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Мужчину задержали и поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело. Артему грозит до 15 лет колонии. Ранее он уже был трижды судим за грабеж.

Анастасия была известна в музыкальной тусовке Санкт-Петербурга. Она не дожила неделю до своего 38-летия. Группы, где пела женщина, исполняла музыку в жанре инди-рок.

До этого в Санкт-Петербурге молодые люди поймали мужчину, который чуть не зарезал жену во дворе дома. Он пытался оправдаться, что резал свою супругу, а чужих не трогал.