В ЛНР женщина задушила шнурком соседку-пенсионерку из-за использования мата

В ЛНР женщина убила пожилую соседку за то, что она много материлась. Россиянку признали виновной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

По данным источника, убийство произошло в городе Антрацит. Тело пенсионерки обнаружили ее знакомые, которые пришли в гости, чтобы проведать ее. Близкие женщины уточнили, что все тело было в гематомах.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов вышли на подозреваемую в убийстве. Ею оказалась соседка погибшей. По версии следствия, женщина напала на пенсионерку и задушила шнурком. Причиной послужили высказывания пожилой россиянки, в которых было много ненормативной лексики.

Жительницу Антрацита признали виновной. Ее приговорили к семи с половиной годам колонии.

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