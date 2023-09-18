В Липецкой области водитель и 9-летний ребенок погибли в утонувшем в реке авто

В Липецкой области в результате ДТП погибли два человека, один из которых девятилетний ребенок. Автомобиль, в котором ехал маленький пассажир, опрокинулся и упал в реку. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Как стало известно, 15 сентября 35-летний водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Машина оказалась в воде и стала идти ко дну. Выбраться ни мужчине, ни мальчику не удалось. Они умерли, захлебнувшись. Другие подробности аварии пока не разглашаются.

К слову, в этот же день ДТП произошло в поселке Сокольев. Там столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате никто не погиб, но 16-летний водитель двухколесного транспортного средства, а также его подруга, находившаяся позади, получили травмы и были госпитализированы.

Ранее очевидцы рассказали о том, как беременная жительница Екатеринбурга упала под состав в метро. Они исключили версию попытки самоубийства, а также, что ее кто-то толкнул на пути. Свидетели считают, что женщина нагнулась, чтобы что-то поднять, но не удержалась на ногах и рухнула под поезд.