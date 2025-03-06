В Липецкой области отец расправился с маленьким сыном и заявил, что он подавился

В Липецкой области мужчину будут судить по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему сыну. По версии следствия, он уронил ребенка, а после попытался все выдать за несчастный случай. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

Отмечается, что 17 июня 2024 года обвиняемый находился с младенцем в комнате общежития. Мужчина уронил ребенка с высоты не менее метра, из-за чего малыш потерял сознание. После этого, предположительно, россиянин разозлился и начал трясти сына, причинив ему вред. Мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался.

Когда мать ребенка вернулась в общежитие, мужчина попытался скрыть свою причастность к его смерти. Он заявил, что малыш подавился, а после потерял сознание.

Судмедэкспертиза показала, что малолетний умер из-за падения и травм. На допросе подозреваемый признал свою вину. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Екатеринбурге многодетная мать нашла пятимесячного сына мертвым.