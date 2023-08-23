В Липецке санитарка толкнула пациентку за просьбу взять еду из холодильника

В Липецке санитарка, работавшая в БСМП, толкнула пожилую пациентку после того, как она попросила взять еду из холодильника. Пенсионерка упала и ударилась грудью о металлический каркас кровати. Об этом сообщает Telegram-канал Gorod 48.

Все произошло 19 августа. Жестокое обращение со стороны медработницы сняли на камеру другие пациенты. В видеоролике можно заметить, как санитарка кричит на пожилую женщину и толкает ее.

После этого, как передает представитель по связям с общественностью медучреждения, сотрудницу больницы уволили, старшей медсестре объявили выговор, а с коллективом провели работу по недопущению подобных инцидентов.

При этом в медучреждении отмечают, что у санитарки есть большой опыт работы, а в БСМП она перешла из областной больницы.

Похожий случай произошел в Дагестане. Там сотрудницы интерната душили пенсионера подушкой, чтобы снять смешное видео. Состояние мужчины в результате таких пыток не ухудшилось.