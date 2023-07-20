Душили подушкой и хохотали: санитарки интерната издевались над пожилым пациентом

В Дагестане санитарки психоневрологического интерната душили подушкой пожилого пациента. Свои пытки женщины записывали на видео и смеялись. Жуткие кадры опубликованы в Telegram-канале Mash Gor.

Сотрудница интерната накрыла лицо пенсионера подушкой и начала душить. В это время вторая санитарка снимала все происходящее на камеру и смеялась. Сам мужчина не мог сопротивляться, поскольку его привязали к кровати.

Через некоторое время одна из работниц переслала видео своему знакомому. Он, в свою очередь, распространил ролик в социальных сетях. Сотрудниц интерната, издевавшихся над пациентом, сразу уволили.

Сейчас местные правоохранительные органы проводят проверку. На допросе женщины заявили, что душили пенсионера только ради шутки. Важно отметить, что состояние мужчины в результате таких пыток не ухудшилось.

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